💡Узнать о долгах компании теперь можно на любую дату

Компании теперь могут получить сведения о состоянии ЕНС на конкретную дату. Раньше такая функция была недоступна.

Если раньше в ИФНС выдавали только справки о ЕНС по состоянию на дату их формирования, то теперь инспекторы выдают сведения о задолженности на конкретную дату. Так что, организация может подтвердить отсутствие задолженности перед бюджетом на конкретное число.

Чтобы получить сведения о состоянии ЕНС в бумажном виде, нужно подать заявление. Образец есть на сайте ФНС. Укажите «1», если вам нужны сведения о задолженности по состоянию на «конкретную дату». А если нужна справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП за период «с... по… », укажите «2».

Чтобы получить справку в электронном виде, направьте в ИФНС запрос по форме из приказа ФНС от 29.12.2022 № ЕД-7-19/1295.

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