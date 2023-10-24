В какой военкомат нужно подавать сведения о приеме на работу нового сотрудника❓

Если новый сотрудник сам не встал на воинский учет по месту жительства или пребывания, то за него подать сведения должна компания.

Направлять уведомление необходимо по месту регистрации сотрудника. Это самый безопасный вариант, так как сотрудник обязан состоять на воинском учете именно по своему месту регистрации или пребывания.

Посмотреть список адресов всех военкоматов можно на сайте Министерства обороны. Там вы найдете точный адрес и телефон, по которому можно уточнить информацию.

Напомним, что за непредставление сведений, которые необходимы для ведения воинского учета, штраф с 1 октября 2023 года для руководителя или ответственного за воинский учет составит до 50 000 руб.

Воинский учет сейчас для работодателей на первом плане по важности из-за серьезнейших изменений. Научиться с нуля вести воинский учет в организации и получить навыки работы с документами по воинскому учету позволит наш курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С.

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