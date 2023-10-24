На сколько дней выдают больничный по беременности и родам

Стандартный больничный по БиР оформляют на 140 календарных дней. Но в некоторых случаях продолжительность больничного может быть больше.

Если сотрудница родила в период от 22 до 30 недель беременности, то больничный ей выдадут на 156 календарных дней с даты родов. А если у нее двойня, то больничный выдадут в период от 22 до 28 недель беременности на 194 дня с даты родов.

Если вдруг многоплодную беременность установили при родах, помимо больничного листа на 140 дней, работнице оформят еще один дополнительный листок на 54 календарных дня. Если роды были сложные, сотруднице к 140 дням добавят еще 16 дней.

Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н. Согласно данному приказу, больничный по БиР выдается в 30 недель при одноплодной и в 28 недель при многоплодной беременности.

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