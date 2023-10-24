Торги на «СПБ Бирже» планируют возобновить 6 ноября

«СПБ Биржа» не будет проводить биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября в режиме основных торгов, сообщается на сайте торговой площадки. Возобновить торги планируется 6 ноября.
2 ноября несколько брокеров приостановили доступ к торгам ценными бумагами иностранных компаний на «СПБ бирже» после введения в отношении площадки санкций управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Торги иностранными акциями на «СПБ бирже» временно приостановлены.
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