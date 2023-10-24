На СПБ-Бирже приостановлены торги иностранными акциями

Речь как об акциях США, так и о бумагах Гонконга. Ранее торговая площадка попала под блокирующие санкции США.

Торги иностранными акциями на СПБ-Бирже временно приостановлены.Об этом сообщается в приложениях для брокеров, в частности «Тинькофф-инвестиции», пишет «РБК».

Торговая площадка попала в SDN-лист, под санкции США. Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от долларовой системы. СПБ-Бирже разослала сообщение, в котором говорится, что введенные санкции не затронут активы клиентов:

«Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время».

После новости о введении санкций США акции СПБ-Биржи к 18:14 мск снижались на 13,54%.