🎓Вебинар. Дробление бизнеса: как выявляют и как защититься. 15 ноября в 11:00 мск!

Громкие дела блогеров дали сигнал бизнесу, что интерес налоговой к схемам с дроблением усилился. Кто из предпринимателей уже находится в списках налоговой, кто находится в зоне риска и как не попасть под обвинение, разберемся вместе налоговыми адвокатами.
Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!
Спикеры: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting; Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
На вебинаре рассмотрим:
1) Признаки дробления бизнеса: теория и практика.
2) Основные тренды в борьбе с незаконным дроблением бизнеса 2023-2024:
глубина проверки;
размеры доначислений;
ответственность.
3) По каким критериям выявляют дробление до назначения налоговой проверки (маркеры риска).
4) Контраргументы обвинениям в дроблении бизнеса: что работает в суде сегодня.
Ждем вас на вебинаре 15 ноября в 11:00 мск!
Комментарии