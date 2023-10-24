🎓Вебинар. Дробление бизнеса: как выявляют и как защититься. 15 ноября в 11:00 мск!

2023 год ознаменовался волной обвинений блогеров в дроблении бизнеса. При этом глава ФНС сказал, что блогерами дело не закончился и они пойдут дальше.

Громкие дела блогеров дали сигнал бизнесу, что интерес налоговой к схемам с дроблением усилился. Кто из предпринимателей уже находится в списках налоговой, кто находится в зоне риска и как не попасть под обвинение, разберемся вместе налоговыми адвокатами.

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Спикеры: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting; Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

На вебинаре рассмотрим:

1) Признаки дробления бизнеса: теория и практика.

2) Основные тренды в борьбе с незаконным дроблением бизнеса 2023-2024:

глубина проверки;

размеры доначислений;

ответственность.

3) По каким критериям выявляют дробление до назначения налоговой проверки (маркеры риска).

4) Контраргументы обвинениям в дроблении бизнеса: что работает в суде сегодня.

Ждем вас на вебинаре 15 ноября в 11:00 мск!