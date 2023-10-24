СПБ биржа возобновит торги в 14:00 мск

На СПБ бирже будут доступны торги только российскими ценными бумагами.

СПБ биржа 3 ноябряв 14:00 мск возобновит торги российскими ценными бумагами. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

3 ноября 2023 года в 14:00 по московскому времени СПБ биржа возобновит торги в режиме основных торгов списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «Российские ценные бумаги», — говорится в сообщении.

Торги будут доступны для ценных бумаг «Газпрома», «Алросы», «Северстали», и так далее.

2 ноября 2023 года подразделение Минфина США внесло СБП биржу в санкционный список.

Однако в генеральной лицензии сказано, что торговая площадка может совершать ряд отдельных операций до 31 января 2024 года.