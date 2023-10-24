Минфин США расширяет санкционный список: в него вошли российские банки и СПБ биржа

Минфин США включил в санкционные списки несколько российских банков, в том числе "Абсолют банк", "Почта банк", ХКФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Русьрегионбанк, "Бланк банк" (в прошлом - "Веста", дочка МКБ).

Под санкции США также попали СПБ биржа и East West United Bank (люксембургский банк АФК "Система"). Всего санкции расширены против почти 200 российский организаций и 30 физических лиц.

SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals) подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

Под санкциями западных стран уже находится порядка 40 российских банков и финансовых институтов.