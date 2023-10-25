По годовому налогу на имущество можно не сдавать уведомление по ЕНП

Ежеквартально организации должны сдавать уведомления на имущественные налоги (транспортный, земельный, налог на имущество). Но по налогу на имущество есть особенность.

С 2024 года срок сдачи декларации по налогу на имущество перенесен с 25 марта на 25 февраля.

Таким образом, не потребуется сдавать уведомление за год в отношении объектов налогообложения, сведения о которых содержатся в декларации.

Это такие объекты:

облагаемые налогом исходя из среднегодовой стоимости;

недвижимость иностранных организаций, облагаемая налогом исходя из кадастровой стоимости.

Срок уплаты налога за год остался прежним – не позднее 28 февраля.

Такое разъяснение дает УФНС по Новгородской области.