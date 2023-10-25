По годовому налогу на имущество можно не сдавать уведомление по ЕНП

С 2024 года срок сдачи декларации по налогу на имущество перенесен с 25 марта на 25 февраля.
Таким образом, не потребуется сдавать уведомление за год в отношении объектов налогообложения, сведения о которых содержатся в декларации.
Это такие объекты:
облагаемые налогом исходя из среднегодовой стоимости;
недвижимость иностранных организаций, облагаемая налогом исходя из кадастровой стоимости.
Срок уплаты налога за год остался прежним – не позднее 28 февраля.
Такое разъяснение дает УФНС по Новгородской области.
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