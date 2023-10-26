Минфин назвал опасными инвестиции в иностранные ценные бумаги

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев указал на опасность инвестиций в иностранные ценные бумаги. Об этом пишет «ТАСС».
Очередное незаконное решение по введению санкций, которое было в четверг принято, по введению санкций против СПБ биржи, показало все риски, связанные с покупкой ценных бумаг за границей, о которых много раз мы и Центральный банк говорили гражданам, — сказал Алексей Моисеев.
3 ноября СПБ Биржа, которая торговала иностранными ценными бумагами, попала под санкции США.
Сейчас возобновлены торги только российскими акциями. Торговая площадка должна до 31 января 2024 года выйти из ценных бумаг зарубежных компаний.
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