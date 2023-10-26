Чат-бот от ФНС поможет заполнить и сдать уведомление по ЕНП

Чат-бот «Помощник по ЕНС» находится на промостранице сайта ФНС.
УФНС по Белгородской области рассказывает, что сейчас есть 2 сценария консультаций:
как заполнить уведомление об исчисленных суммах;
как направить уведомление об исчисленных суммах.
Помощник расспросит об организационно-правовой форме, системе налогообложения, наличии сотрудников и имущества.
После опроса выйдет информация в виде таблицы о сроках сдачи уведомлений при разных режимах налогообложения разными категориями налогоплательщиков.
В таблице можно найти информацию: по каким налогам, в какие сроки необходимо отчитаться об исчисленных суммах данному плательщику, в какой форме – уведомление, декларация или расчет.
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