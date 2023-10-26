5-летний срок хранения первички по ОС считают от даты окончания срока амортизации

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2023 № 03-03-06/1/87507.
Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 НК срок хранения первичных документов – 5 лет.
Расходы на приобретение, сооружение, изготовление ОС, доставку и доведение до пригодного состояния формируют первоначальную стоимость ОС. Эти затраты учитывают в составе расходов для целей налога на прибыль путем начисления амортизации.
Поэтому срок хранения первичных документов, отражающих первоначальную стоимость ОС, должен исчисляться с момента завершения начисления амортизации в налоговом учете.
То есть, хранить первичку по ОС надо 5 лет с даты, когда они полностью самортизированы.
Аналогичные разъяснения Минфин давала ранее в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54118.
Напомним, что для целей бухгалтерского учета амортизацию считают по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
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