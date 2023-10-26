Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС

В последнее время от ФНС пошли информационные письма, в которых бухгалтерам сообщают, что ответа на запросы можно не дождаться.

ФНС советует сформировать эти запросы заново.

Речь идет, в частности, о запросах справки о принадлежности сумм ЕНП. Многие бухгалтеры долго ждали этот документ, но так и не дождались.

Теперь ФНС приносит извинения за это.

Но проблема в том, что это информационное письмо приходит под видом требования. Свое возмущение по этому поводу бухгалтеры высказывают в Telegram-чате ФНС.

Также обсуждение этой темы идет на нашем форуме. Коллеги советуют: отвечать на требование не надо, но надо подтвердить его получение.

А вы получали такое письмо от ФНС?