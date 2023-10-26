Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС

ФНС советует сформировать эти запросы заново.
Речь идет, в частности, о запросах справки о принадлежности сумм ЕНП. Многие бухгалтеры долго ждали этот документ, но так и не дождались.
Теперь ФНС приносит извинения за это.
Но проблема в том, что это информационное письмо приходит под видом требования. Свое возмущение по этому поводу бухгалтеры высказывают в Telegram-чате ФНС.
Также обсуждение этой темы идет на нашем форуме. Коллеги советуют: отвечать на требование не надо, но надо подтвердить его получение.
А вы получали такое письмо от ФНС?
Комментарии6
Главный бухгалтер
Да, но оно было просто письмом или рассылкой во входящих. Там же рядом куча предложений о посещении фсяких вебинаров, семинаров, круглых столов проводимых ИФНСью
Коврижных Ольга Александровна
Мне пришли в виде ТРЕБОВАНИЙ. Сначала требования по январским запросам, потом по мартовским и апрельским.
Королевская
До, требования пришли.
тоже идут. возмущаться для чего и зачем?
это не самая худшая рассылка которая может быть и это верный признак того, что хоть что-то отлаживается.
эта проблема не стоит выеденного яйца. и это не то, что можно вообще обсуждать.
так можно докатится и до того, что на каждое обновление спецоператоров своего ПО начать пытаться предъявлять претензии и загаживать все мессенджеры...
Светлана
Ну да, пришло в виде требования. Квитанцию отправила и на том угомонилась)))