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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС

В последнее время от ФНС пошли информационные письма, в которых бухгалтерам сообщают, что ответа на запросы можно не дождаться.
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ФНС советует сформировать эти запросы заново.

Речь идет, в частности, о запросах справки о принадлежности сумм ЕНП. Многие бухгалтеры долго ждали этот документ, но так и не дождались.

Теперь ФНС приносит извинения за это.

Но проблема в том, что это информационное письмо приходит под видом требования. Свое возмущение по этому поводу бухгалтеры высказывают в Telegram-чате ФНС.

Также обсуждение этой темы идет на нашем форуме. Коллеги советуют: отвечать на требование не надо, но надо подтвердить его получение.

А вы получали такое письмо от ФНС?

Комментарии

6
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    А вы получали такое письмо от ФНС?

    Да, но оно было просто письмом или рассылкой во входящих. Там же рядом куча предложений о посещении фсяких вебинаров, семинаров, круглых столов проводимых ИФНСью

  • Логотип Ольга Коврижных
    Ольга Коврижных 1 час назад

    Коврижных Ольга Александровна

    Мне пришли в виде ТРЕБОВАНИЙ. Сначала требования по январским запросам, потом по мартовским и апрельским.

  • Логотип Королева
    Королева 1 час назад

    Королевская

    До, требования пришли.

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС

    тоже идут. возмущаться для чего и зачем?

    это не самая худшая рассылка которая может быть и это верный признак того, что хоть что-то отлаживается.

    эта проблема не стоит выеденного яйца. и это не то, что можно вообще обсуждать.

    так можно докатится и до того, что на каждое обновление спецоператоров своего ПО начать пытаться предъявлять претензии и загаживать все мессенджеры...

  • Логотип BuhKoza
    BuhKoza 54 минуты назад

    Светлана

    Ну да, пришло в виде требования. Квитанцию отправила и на том угомонилась)))

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