Минфин третий месяц подряд фиксирует профицит бюджета

Дефицит федерального бюджета России накопленным итогом в январе — октябре составил 1,2 трлн руб. (0,7% ВВП страны), следует из предварительных данных Минфина, пишут «Ведомости».
Разрыв между доходами и расходами сократился на 464 млрд руб. по сравнению с показателем за первые девять месяцев. Это означает, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом, аналогичным этой сумме, — превышение составило 464 млрд руб. Профицит фиксируется уже третий месяц подряд. В сентябре доходы превысили расходы на 429 млрд руб., в августе — на 455 млрд.
В октябре в бюджет поступило почти 3,4 трлн руб. доходов, что на 23% выше, чем в сентябре, и на 40% больше, чем годом ранее.
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Комментарии3
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Ещё бы. ФНС просто с ЕНС списывает сколько надо денег в бюджет. Долги которые раньше не могли собрать (более 3-ех) лет в сальдо ЕНС засунули и списали.
Собираемость просто супер-пупер.
А вот дальше как будет, где источник профицита?
Еще и рубль сильно подешевел.
спокойно, еще не всё потеряно. МФ дал срок ФНС на бабки до декабря