Минфин третий месяц подряд фиксирует профицит бюджета

Бюджет за весь год будет исполнен с дефицитом, но он удержится в пределах плановых значений, считают эксперты.

Дефицит федерального бюджета России накопленным итогом в январе — октябре составил 1,2 трлн руб. (0,7% ВВП страны), следует из предварительных данных Минфина, пишут «Ведомости».

Разрыв между доходами и расходами сократился на 464 млрд руб. по сравнению с показателем за первые девять месяцев. Это означает, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом, аналогичным этой сумме, — превышение составило 464 млрд руб. Профицит фиксируется уже третий месяц подряд. В сентябре доходы превысили расходы на 429 млрд руб., в августе — на 455 млрд.

В октябре в бюджет поступило почти 3,4 трлн руб. доходов, что на 23% выше, чем в сентябре, и на 40% больше, чем годом ранее.

Хотите освоить навыки финансовой аналитики, анализировать развитие бизнеса? Поможет курс «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров».

Сейчас приобрести курс можно по акции — 7490 руб! Не упустите выгоду!

Купить курс

Вы сможете использовать современные инструменты для бизнес-аналитики, строить разные финансовые модели и создавать понятные дашборды для собственника.

После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).