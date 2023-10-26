🎓Вебинар: как бухгалтеру развивать карьеру в области 1С. 21 ноября в 11:00 мск!

Разберем, какие карьерные возможности есть у бухгалтера с опытом работы в 1С и причем тут IT.

О том, как бухгалтеру начать и построить карьеру в сфере IT расскажет спикер вебинара — Харочкина Юлия, программист 1С, автор на курсе «1С-программист» в Skillfactory.

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На вебинаре ответим на частые вопросы, которые возникают у бухгалтеров о своем карьерном росте:

Я уже знаю 1С на уровне опытного пользователя. Что дальше, куда развиваться?

Как использовать знания 1С как свою сильную сторону?

Как бухгалтеру развивать свою карьеру, если уже достиг потолка?

Какие рассмотреть направления, если хочется больше интересной работы?

Как стать консультантом или методологом по 1С? Что для этого нужно?

Правда, что бухгалтер со знанием 1С может попасть в IT?

Почему на самом деле разработка на 1С это не так сложно, как кажется?

Хочу стать 1С аналитиком или руководителем проектов по 1С. Это возможно?

Ждем вас на вебинаре 21 ноября в 11:00 мск!