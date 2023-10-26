❗️Правила регистрации ИП и компаний изменятся. Что надо учесть

С 13 ноября вступают в силу поправки к закону о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Федеральным законом от 02.11.2023 № 519-ФЗ внесены изменения в закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Изменения вступят в силу 13 ноября 2023 г.

Что изменится:

При регистрации ИП не нужно предоставлять копию паспорта.

В ЕГРИП будут включаться сведения о статусе ИП — главы КФХ.

Уточнен порядок исключения из реестра лиц, подозреваемых в отмывании доходов. ФНС будет исключать юрлиц из ЕГРЮЛ, а ИП — из ЕГРИП при отнесении их к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций в рамках платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента».

В реестры будут вноситься сведения о принятом регистрирующим органом решении о предстоящем исключении юрлица или ИП.

Расширен перечень оснований для отказа в госрегистрации. На три года ограничена возможность включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях и руководителе юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре недостоверных сведений о нем.

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