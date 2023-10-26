Иностранные банки отказывают малому и среднему бизнесу в проведении международных платежей

Банки Китая, Турции и стан ЕАЭС стали на 15-20% чаще отклонять трансграничные платежи из-за риска попасть под вторичные санкции.

За второй и третий кварталы 2023 года 53% малых и средних предприятий (МСП) получили отказ от иностранных банков в проведении платежа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой исследование ПСБ и «Опоры России».

Каждый шестой бизнес столкнулся с задержками в международных транзакциях, тогда как в прошлом году такая проблема была у 36% МСП.

Платежи «зависли» у 44%, а высокие комиссии за денежные переводы пришлось платить 41% предпринимателей.

Трудности связаны с тем, что увеличилось число посредников в цепочке переводов из-за санкционного давления.

Сейчас трансграничные платежи отклоняют на 15-20% чаще, чем в начале 2023 года. Это связано с риском попасть под вторичные санкции. У предпринимателей появились новые сложности с международными платежами через банки Китая, Турции и стран ЕАЭС.