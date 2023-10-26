Годовой налог и уведомление ЕНП: разъяснение простым языком + таблица

Это, в частности, такие налоги:
по УСН;
по ЕСХН;
налог на имущество организаций;
транспортный налог;
земельный налог.
Если срок сдачи декларации идет раньше срока уплаты налога, то уведомление не нужно.
Поэтому точно не нужно сдавать уведомление на годовой налог по УСН и ЕСХН.
Уведомление по итогам года на транспортный и земельный налог точно нужно, потому что по этим налогам нет декларации.
С налогом на имущество ситуация иная.
Уведомление не нужно, если налог будет в декларации. Туда включают налог по среднегодовой стоимости.
Уведомление нужно, если компания платит налог от кадастровой стоимости, ведь его в декларацию не включают.
Смотрите в нашей таблице расклад по уведомлениям и налогам за год.
Налог
Срок уплаты налога за год
Срок сдачи декларации
Уведомление за год
Код периода в уведомлении
УСН
28.03 – организации;
28.04 – ИП
25.03 – организации;
25.04 – ИП
Не нужно
–
ЕСХН
28.03
25.03
Не нужно
–
Налог на имущество
28.02
25.02 – по имуществу, облагаемому по среднегодовой стоимости
Не нужно на налог по среднегодовой стоимости;
Нужно – до 25.02 на налог по кадастровой стоимости
–
34/04
Транспортный налог
28.02
нет
Нужно до 25.02
34/04
Земельный налог
28.02
нет
Нужно до 25.02
34/04
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