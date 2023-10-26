Годовой налог и уведомление ЕНП: разъяснение простым языком + таблица

Налоги, по которым ежеквартально платят авансы, а декларацию сдают 1 раз в год, надо включать в уведомление по ЕНП. Также туда включают налоги с авансовой системой уплаты, по которым декларации не предусмотрены в принципе.

Это, в частности, такие налоги:

по УСН;

по ЕСХН;

налог на имущество организаций;

транспортный налог;

земельный налог.

Если срок сдачи декларации идет раньше срока уплаты налога, то уведомление не нужно.

Поэтому точно не нужно сдавать уведомление на годовой налог по УСН и ЕСХН. Уведомление по итогам года на транспортный и земельный налог точно нужно, потому что по этим налогам нет декларации. С налогом на имущество ситуация иная.

Уведомление не нужно, если налог будет в декларации. Туда включают налог по среднегодовой стоимости.

Уведомление нужно, если компания платит налог от кадастровой стоимости, ведь его в декларацию не включают.

Смотрите в нашей таблице расклад по уведомлениям и налогам за год.

Налог Срок уплаты налога за год Срок сдачи декларации Уведомление за год Код периода в уведомлении УСН 28.03 – организации; 28.04 – ИП 25.03 – организации; 25.04 – ИП Не нужно – ЕСХН 28.03 25.03 Не нужно – Налог на имущество 28.02 25.02 – по имуществу, облагаемому по среднегодовой стоимости Не нужно на налог по среднегодовой стоимости; Нужно – до 25.02 на налог по кадастровой стоимости – 34/04 Транспортный налог 28.02 нет Нужно до 25.02 34/04 Земельный налог 28.02 нет Нужно до 25.02 34/04

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