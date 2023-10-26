В 2024 году в налоговом мониторинге будут участвовать 573 компании

53 организации присоединятся к налоговому мониторингу в 2024 году, участников станет на 25% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году на налоговый мониторинг перейдет еще 53 компаний, всего в нем будут участвовать 573 организаций из 20 отраслей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Число участников налогового мониторинга вырастет на 25% по сравнению с 2023 годом.

Концепция развития налогового мониторинга предусматривает увеличение количества участников на 20% в год. Фактически этот показатель ежегодно превышает установленную норму, — сказала начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

К налоговому мониторингу присоединятся 10 представителей среднего бизнеса, 75 крупнейших компаний, холдингов и их дочерних организаций, а также семь участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Большинство компаний выбрали предоставить ФНС удаленный доступ к своим учетным системам или витринам данных. В организациях началась подготовка систем к интеграции с АИС « Налог-3».

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