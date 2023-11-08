Минпромторг хочет запустить эксперимент по маркировке учебников

Эксперимент с маркировкой печатных обучающих материалов может начаться 1 сентября 2024 года и закончиться 31 августа 2025 года.

С 1 сентября 2024 года Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке печатных материалов общеобразовательного назначения. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Маркировка учебников позволит лучше защищать права и интересы покупателей и производителей образовательной продукции.

Эксперимент планируют закончить 31 августа 2025 года.

Сейчас обязательная маркировка затрагивает 16 категорий товаров. После ее введения на четверть сократилась доля нелегальной парфюмерной продукции, на треть — обуви и почти в два раза стало меньше контрафакта среди шин и покрышек для автомобилей.