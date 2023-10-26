Что изменилось в РСВ

С отчета за 2023 год (по сроку 25.01.2024) уже точно надо будет сдавать новую форму РСВ. За 9 месяцев можно было сдавать как новую, так и старую.

Изменения коснулись таких разделов РСВ:

раздел 1 со сводными данными;

подраздел 4 со взносами по отдельным видам страхования;

подраздел 5 с данными о физлицах, за которых такие взносы начислены;

Изменения касаются сотрудников-иностранцев, на зарплату которых начисляют взносы не по единому тарифу, а по отдельным видам страхования.

Это такие физлица:

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