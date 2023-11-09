🔥Сдавать отчетность о сотрудниках и зарплате нужно по-новому. Какую форму в ноябре ждет Росстат

Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс

Пссс, парень, как насчёт получить доходность 18% в долларах? Круто! Круто, но так будет только при одном условии, которое не факт, что наступит. И да, это условие — не то, что в России газ закончится.