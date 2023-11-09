🔥Сдавать отчетность о сотрудниках и зарплате нужно по-новому. Какую форму в ноябре ждет Росстат

Росстат Приказом от 31.07.2023 № 360 внес поправки в некоторые формы. А именно:
№ 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Срок представления этой формы — 30 ноября. Форму сдают отобранные Росстатом средние и крупные компании.
№ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников». Срок сдачи — с 9 по 31 января 2024 года. Отчитываются средние и крупные компании всех видов деятельности.
№ 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Сдать отчет нужно с 9 по 21 января 2024 года. Сдают средние и крупные компании сельского, лесного хозяйства, рыболовства, добычи полезных ископаемых.
№ 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» и проч. Сдают все крупные и средние компании, в случае с задержки зарплаты.
Разберитесь с отчетностью за работников в 2024 году
Пройдите курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Научитесь рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, больничные и отпускные, заполнять все виды отчетности.
Успейте приобрести курс со скидкой 75%, всего за 6 499 рублей!
По завершению обучения вы получите официальный красный диплом, который внесем в госреестр Рособрнадзора.
Комментарии