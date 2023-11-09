Как бухгалтеру правильно хранить документы

За хранение документов в организации отвечает руководитель (ст. 29 закона № 402-ФЗ). Эти полномочия своим приказом он может передать другому сотруднику, например, главному бухгалтеру.

Для первичных документов срок хранения исчисляйте с 1 января года, следующего за годом, в котором вы в последний раз использовали документ для исчисления и уплаты налогов, а также составления отчетности (письмо Минфина от 19.07.2017 № 03-07-11/45829).

Бухгалтерские, а также налоговые документы, которые подтверждают исчисление и уплату налогов, необходимо храните пять лет (ст. 23, ст. 24 НК). Документы, которые подтверждают страховым взносы, должны храниться шесть лет (ст. 23 НК).