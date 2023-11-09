🎓Вебинар: Инструкция по закрытию года для бухгалтера и предпринимателя. 27 ноября в 11:00 мск!

Разберитесь с перечнем важных дел в конце года, чтобы обезопасить себя, компанию и собственника от внимания со стороны налоговой.

Закрытие года для предпринимателя — очень важный этап. От него зависит закрытие этого года и начало работы в следующем году. Именно поэтому нужна инструкция, которая обезопасит компанию и его собственника от излишнего внимания со стороны налоговой, от штрафов и пеней и от излишне уплаченных средств в бюджет.

О том, как правильно закрыть год, расскажет Екатерина Тишакова — основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем.

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На вебинаре разберем:

Система налогообложения: нужно ли сменить. Уплата налогов за год и ЕНП. Коды ОКВЭД: проверяем, обновляем. Выплата зарплаты сотрудникам за 2023 год. Размер оплаты труда и штатное расписание на 2024 год. График отпусков. Страховые взносы за себя и сотрудников. Сдача отчетности и налоговые проверки.

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