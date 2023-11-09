🎓Вебинар: Как бухгалтеру-аутсорсеру рассчитать свои тарифы и набрать клиентов. 23 ноября в 11:00 мск!

«1С:Бухгалтерия 8» в демо-режиме: как попробовать бесплатно

Если вы еще не определились, какая конфигурация «1С» подойдет вам больше — Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот — можно воспользоваться бесплатными демо-версиями программы. Так вы на практике поймете, что нужно именно вашей компании. Расскажем про основные возможности демо-версий и подробнее остановимся на «1С:Бухгалтерии».