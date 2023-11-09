🎓Вебинар: Как бухгалтеру-аутсорсеру рассчитать свои тарифы и набрать клиентов. 23 ноября в 11:00 мск!

Хотите, чтобы кроме удовольствия бухгалтерский бизнес приносил еще и хороший доход?
Получите на вебинаре практические инструкции и инструменты для создания команды мечты, которая приведет вас к успеху.
Вебинар точно для вас, если вы:
Бухгалтер в найме, желающий построить свой бухгалтерский бизнес.
Бухгалтер на фрилансе, который хочет собрать команду, увеличить чеки и НЕ работать 24/7.
Владелец бухгалтерского бизнеса, чья цель — увеличить прибыль своего дела, научиться управлять командой без погружения в операционку.
Спикеры вебинара:
Екатерина Сидиченко — собственник сети бухгалтерских агентств, основатель франшизы BILLPROF, организатор, методолог, систематизатор.
Анатолий Чакарь — собственник сети бухгалтерских агентств, основатель франшизы BILLPROF, главный по продажам, №1 по автоматизации бухгалтерского бизнеса в России.
Ждем вас на вебинаре 23 ноября в 11:00 мск! Научим делегировать и зарабатывать больше!
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