Центробанк создаст единый платежный QR-код

Банк России собирается создать единый QR-код для безналичных платежей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.
Тема унифицированного QR-кода не только для цифрового рубля, но и для «безнала», встает у нас как задача этого года. Я думаю, мы точно в этом году должны понять, как это сделать, — сказала Скоробогатова.
С помощью единого цифрового кода будет можно проводить бесконтактную оплату вне зависимости от способа расчета. Это может быть оплата картой, биометрией, цифровыми рублями или другим способом.
Комментарии4
Давно пора. Только вот согласится ли Сберанк, который хочет чтобы например поставщики ЖКХ (за свои же деньги) начисления каждый месяц в их Сбер систему грузили
Главный бухгалтер
Единый налоговый уже создали.
Единый курва-кот тоже по тому же принципу будет?? Платите чаще и больше - а мы уж сами знаем в счёт чего ВАши деньги зачесть ))))))))))))))))))
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
думается, что банки будут сопротивляться
Иван Иванов
Не о том думает наш любимый ЦБ