К доходам в натуральной форме, относятся полученные товары, выполненные в интересах человека работы, оказанные в его интересах слуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой.
Минфин в письме от 24.10.2023 № 03-04-06/101207 рассмотрел ситуацию по предоставлению бесплатного права проезда по платным участкам автомобильных дорог физлицам – владельцам электрических автомобилей.
Ведомство сделало вывод, что НДФЛ в данном случае не будет.
Дело в том, что такое благо установлено для неограниченного круга лиц и не носит характера индивидуальной льготы.
Поэтому и дохода для НДФЛ не будет.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Если вы бесплатно проедете по платной дороге, с вас не будут брать НДФЛ
Я уж было думал, что они взялись рассуждать про то как я в студенческие годы на электричке бесплатно проехал )))))))))))))))))))))))