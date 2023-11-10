НДФЛ

🚓 Если вы бесплатно проедете по платной дороге, с вас не будут брать НДФЛ

В общем случае экономическая выгода в натуральной форме – это доход для целей НДФЛ. Но не все так однозначно.
73

К доходам в натуральной форме, относятся полученные товары, выполненные в интересах человека работы, оказанные в его интересах слуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой.

Минфин в письме от 24.10.2023 № 03-04-06/101207 рассмотрел ситуацию по предоставлению бесплатного права проезда по платным участкам автомобильных дорог физлицам – владельцам электрических автомобилей.

Ведомство сделало вывод, что НДФЛ в данном случае не будет.

Дело в том, что такое благо установлено для неограниченного круга лиц и не носит характера индивидуальной льготы.

Поэтому и дохода для НДФЛ не будет.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 29 минут назад

    Главный бухгалтер

    Если вы бесплатно проедете по платной дороге, с вас не будут брать НДФЛ

     Я уж было думал, что они взялись рассуждать про то как я в студенческие годы на электричке бесплатно проехал )))))))))))))))))))))))

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