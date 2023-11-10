Давать пояснения по имущественным налогам надо по новой форме

С 1 января 2024 года компании будут подавать пояснения по транспортному, земельному и налогу на имущество с «кадастровых» объектов по новой форме.

Если компания уверена, что имущественные налоги рассчитаны ИФНС неверно, у нее есть 20 дней, чтобы направить налоговикам пояснения. С 1 января 2024 года сделать это надо будет по новой форме приказ ФНС от 28.08.2023 № ЕД-7-21/577@.

В нем нужно будет дополнительно фиксировать общее число страниц, на которых оформлены пояснения, а также число подтверждающих документов, если они подаются. Кроме того, по новому порядку, форму заявления можно заполнять рукописным способом черными чернилами или же на компьютере.

Налоговики рассмотрят пояснения от организации и сообщат о результатах в течение месяца.