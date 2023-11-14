Bloomberg сообщил о приходе «новой бизнес элиты»

В России появилась «новая когорта бизнес-элиты», которая пришла на место ушедших международных компаний.

Иностранные компании продали в России бизнес на сумму более $21 млрд. Предприниматели из числа «новой бизнес-элиты» приобрели активы со значительной скидкой, процитировал Bloomberg РБК.

Такие предприниматели, воспользовавшись вынужденным уходом западных компаний с рынка из-за санкций и давления со стороны инвесторов, приобрели активы по сниженным ценам. По оценке аналитиков, в прошлом году и первой половине текущего зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд. В их числе — McDonald's, американский производитель упаковки Ball Corp., немецкий производитель чистящих Henkel AG.

Покупатели иностранных активов не входят в число богатейших россиян и в большинстве своем мало известны за пределами страны.