✨Не пропустите! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум

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Комментарии1
Людмила М.Бухгалтер
Эмммм. Кто знает как получить счет для оплаты предприятием с данной скидкой?