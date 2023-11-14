Силуанов: решения ЦБ об увеличении ставки были нужны, чтобы не допустить роста цен в магазинах

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, для чего ЦБ повышал вставку последние два раза.

Последние два решения ЦБ об увеличении ключевой ставки были необходимы для того, чтобы не допустить роста цен в магазинах. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил SHOT.

«ЦБ отвечает за инфляцию. Соответственно, все последние решения по ставке были связаны с тем, чтобы не допустить роста цен», — заявил Силуанов.

Напомним, Банк России в октябре повысил ключевую ставку сразу до 15% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллиназаявила, что до конца года ключевая ставка может повыситься еще раз.