Экономика России

Силуанов: решения ЦБ об увеличении ставки были нужны, чтобы не допустить роста цен в магазинах

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, для чего ЦБ повышал вставку последние два раза.
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Последние два решения ЦБ об увеличении ключевой ставки были необходимы для того, чтобы не допустить роста цен в магазинах. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил SHOT.

«ЦБ отвечает за инфляцию. Соответственно, все последние решения по ставке были связаны с тем, чтобы не допустить роста цен», — заявил Силуанов.

Напомним, Банк России в октябре повысил ключевую ставку сразу до 15% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллиназаявила, что до конца года ключевая ставка может повыситься еще раз.

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