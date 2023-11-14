Налоги, взносы, пошлины

Власти выведут из-под экспортных пошлин партии товаров до €200 и duty free

От экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, власти планируют освободить мелкие партии товаров малого бизнеса, товары для личного пользования и часть поставок в duty free.
62

Товарные партии дешевле €200, изделия для личного пользования, а также поставки части товаров в магазины duty free планируется вывести из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, пишет РБК.

Такое решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию.

В случае с мелкими партиями речь идет о товарах, следующих от одного отправителя к одному получателю по одному транспортному документу. Это могут быть коммерческие грузы небольшой стоимости, запасные части, образцы для представления дальнейших продаж и для сертификации, рекламные материалы, товары, реализуемые в рамках электронной торговли, документы или корреспонденция, говорится в материалах.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Не надо ли открывать какой-то вид деятельности?

    Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: приобретаем вентиляцию на ИП ОСНО (ИП занимается производством и продажей игрушек, помещение арендует), и эту вентиляцию по той стоимости по которой мы ее купили сразу продадим ООО на УСН (ООО занимается ресторанным бизнесом, свои помещения, сейчас делают ремонт) Сразу на ООО купить нет возможности.

    6
    Бухгалтерские программы

    Цены на программу «1С» вырастут на 10-18%

    Стоимость бухгалтерского программного обеспечения для небольших компаний вырастет с 1 апреля 2024 года, а для крупных компаний — с 1 июля 2024 года.

    50

    Календарь вебинаров

    27
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    УСН

    Когда налоговая откажет вам в переходе на УСН

    Если компания хочет перейти с ОСНО на УСН с 2024 года, до 31 декабря 2023 года надо подать уведомление по форме № 26.2-1.

    67
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Можно ли платить самозанятому на карту третьего лица. Кто формирует чек

    При обсуждении вариантов расчета за оказанные услуги исполнитель–самозанятый попросил перевести оплату не ему лично, а третьему лицу. Разберем, допускает ли закон такой вариант расчетов и кто в этом случае должен сформировать чек и произвести оплату налога.

    Можно ли платить самозанятому на карту третьего лица. Кто формирует чек
    2
    76
    Обзор судебной практики

    Экс-глава УФНС получил шесть лет колонии за взятку

    Руководитель УФНС по Омской области получил от бизнесмена взятку за то, чтобы компания не оказалась в списке выездных налоговых проверок.

    89

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие

    🙆 Дело ясное, что дело темное. Бухгалтеры не понимают, как оформлять пособие по уходу за ребенком на договорников

    С 2023 года застрахованными по временной нетрудоспособности и материнству стали, в том числе, работники на договорах ГПХ. За них платят взносы и им положены больничные, декретные, пособие по уходу за ребенком. Но как на практике оформить это пособие, никто не знает. Вопрос задали Минтруду. Ответ получен, но яснее не стало.

    3
    115
    Налоги, взносы, пошлины

    Власти выведут из-под экспортных пошлин партии товаров до €200 и duty free

    От экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, власти планируют освободить мелкие партии товаров малого бизнеса, товары для личного пользования и часть поставок в duty free.

    62

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Как оформить договор с маркетплейсом

    Маркетплейсы — новая реальность, мы уже не представляем себе жизни без Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и прочих площадок, где легко и быстро можно купить товар.

    Как оформить договор с маркетплейсом
    400
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Пониженные ставки налога по УСН

    Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться

    Организации и ИП на УСН, которые стоят на учете в определенных регионах, могут платить налог по сниженной ставке. Разберем, кто имеет право на льготную ставку по упрощенке, в каких регионах она действует и что нужно учесть при расчете налога.

    Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться
    87
    Ведение бизнеса

    Назван самый бизнес-бесконфликтный российский регион

    Чечня в третьем квартале получила самый низкий (0,42) индекс конфликтности деловой среды.

    5
    220
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Рекордные в своей истории дивиденды среди 10 крупнейших по капитализации компаний в 2023 году

    Привет, котлетеры и туземунщики. Посмотрим, кто из крупнейших российских компаний с долгой дивидендной историей выплатил или почти выплатил рекордные в своей истории дивиденды.

    Рекордные в своей истории дивиденды среди 10 крупнейших по капитализации компаний в 2023 году
    1
    267

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Банковские приложения

    Клиенты «Сбера» не могут отправить переводы в мобильном приложении

    В приложении Сбербанка произошел сбой, у пользователей не получается перевести деньги.

    212
    Зарплата

    🎓Вебинар. Массовые выплаты внештатному персоналу: как нивелировать риски. 14 ноября в 15:00 мск!

    Рассмотрим риски проведения платежей большому количеству внештатных исполнителей и разберемся, как их свести к минимуму.

    32

    Разборы законов

    1 036
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно вычислить уведомление по УСН на маркетплейсе?

    Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, не сталкивалась ранее с торговлей на маркетплейсах, а попросили сделать уведомление по УСН доходы за 9 месяцев.

    63
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Недостаточность имущества в Федресурсе: ужесточение надзора Прокуратуры с 2023 года

    В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о недостаточности имущества в Федресурсе или сведения опубликованы некорректно.

    Недостаточность имущества в Федресурсе: ужесточение надзора Прокуратуры с 2023 года
    1
    78
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    С соплями в сад?! Кто из клерков отводит сопливого ребенка в дошкольную группу?

    🍂Каждую осень во всех родительских чатах страны ведутся ожесточённые споры. Одни сидят дома, пока в носу не засохнет последняя козявка, другие водят в сад сопливых и кашляющих детей. Об этом клеркам рассказывает педиатр DocDeti Александра Жуковская.

    С соплями в сад?! Кто из клерков отводит сопливого ребенка в дошкольную группу?
    3
    117
    Малый и средний бизнес

    Малый и средний бизнес получил около 800 млрд рублей финансовой поддержки

    Предприниматели смогли привлечь дополнительное финансирование без залогов на сумму больше 791 млрд рублей.

    68
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Ведение бизнеса

    Автоматизация бизнес–процессов: что это и как внедрить

    Рассказываем, как работает автоматизация бизнес-процессов в торговле и на производстве, кому пригодится, что ей подлежит, а что — нет. Также в статье — алгоритм внедрения и примеры задач, которые решаются с помощью автоматизации.

    Автоматизация бизнес–процессов: что это и как внедрить
    1
    43
    НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

    ФНС объяснила, как выставлять счета-фактуры при экспорте и отражать их в декларации по НДС

    В общем случае при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры должны быть только электронными. Но для экспорта сделано исключение.

    143
    Воинский учет

    📝Как заполнить и сдать форму 18 по воинскому учету

    Если не сдать карточку учета по форме № 18 в военкомат, то организацию могут оштрафовать до 400 тысяч рублей. Узнайте о том, как этого избежать.

    239