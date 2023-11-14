Власти выведут из-под экспортных пошлин партии товаров до €200 и duty free

От экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, власти планируют освободить мелкие партии товаров малого бизнеса, товары для личного пользования и часть поставок в duty free.

Товарные партии дешевле €200, изделия для личного пользования, а также поставки части товаров в магазины duty free планируется вывести из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, пишет РБК.

Такое решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию.

В случае с мелкими партиями речь идет о товарах, следующих от одного отправителя к одному получателю по одному транспортному документу. Это могут быть коммерческие грузы небольшой стоимости, запасные части, образцы для представления дальнейших продаж и для сертификации, рекламные материалы, товары, реализуемые в рамках электронной торговли, документы или корреспонденция, говорится в материалах.