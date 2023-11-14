Малый и средний бизнес получил около 800 млрд рублей финансовой поддержки

Малые и средние предприятия (МСП) за три квартала 2023 года привлекли больше 791 млрд рублей финансовой поддержки. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Бизнес получил средства с помощью поручительства Национальной гарантийной системы (НГС), которая берет на себя часть рисков предпринимателей и позволяет привлекать финансирование даже если у компании нет залога.

С января по сентябрь 2023 года объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С точки зрения отраслей за январь-сентябрь текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в транспортировке и хранении (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи показали за три квартала двукратный рост, — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С 2019 по 2022 год консолидированный объем поддержки предпринимателей увеличился на 90%, а в 2022 число получателей выросло на 440% по сравнению с 2019 годом.