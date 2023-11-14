Цены на программу «1С» вырастут на 10-18%

Стоимость бухгалтерского программного обеспечения для небольших компаний вырастет с 1 апреля 2024 года, а для крупных компаний — с 1 июля 2024 года.

В первой половине 2024 года «1С» поднимет цены на свое программное обеспечение (ПО) на 10-18%. Об этом пишет «Cnews».

Стоимость бухгалтерских программ вырастет на несколько десятков тысяч рублей.

Например, сейчас программа «1С:Архив. Электронная поставка» стоит 90 тыс. рублей, а через несколько месяцев за нее придется заплатить уже 102,6 тыс. рублей.

ПО подорожает в два этапа. С 1 апреля 2024 года вырастут цены на базовую программу, на версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня ПРОФ, лицензии «1С:Аналитики».

Станут дороже отраслевые и специализированные продукты для небольших организаций из сферы строительства, ЖКХ, промышленности, сельского и лесного хозяйства, полиграфии, транспорта и логистики, торговли, сферы услуг и HoReCa, страхования и некредитных финансовых организаций.

Вторая индексация цен пройдет 1 июля 2024 года и затронет продукты, которыми пользуются крупные организации и государственные учреждения. Такие как «1С:Предприятия 8» уровня КОРП, защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8» и лицензии к нему.

В компании объяснили подорожание тем, что цены на некоторые продукты не индексировались в течение трех-шести лет.