Цены на программу «1С» вырастут на 10-18%

В первой половине 2024 года «1С» поднимет цены на свое программное обеспечение (ПО) на 10-18%. Об этом пишет «Cnews».
Стоимость бухгалтерских программ вырастет на несколько десятков тысяч рублей.
Например, сейчас программа «1С:Архив. Электронная поставка» стоит 90 тыс. рублей, а через несколько месяцев за нее придется заплатить уже 102,6 тыс. рублей.
ПО подорожает в два этапа. С 1 апреля 2024 года вырастут цены на базовую программу, на версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня ПРОФ, лицензии «1С:Аналитики».
Станут дороже отраслевые и специализированные продукты для небольших организаций из сферы строительства, ЖКХ, промышленности, сельского и лесного хозяйства, полиграфии, транспорта и логистики, торговли, сферы услуг и HoReCa, страхования и некредитных финансовых организаций.
Вторая индексация цен пройдет 1 июля 2024 года и затронет продукты, которыми пользуются крупные организации и государственные учреждения. Такие как «1С:Предприятия 8» уровня КОРП, защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8» и лицензии к нему.
В компании объяснили подорожание тем, что цены на некоторые продукты не индексировались в течение трех-шести лет.
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Комментарии3
Ирина
А на основании чего 10-18%? Инфляция же мааааленькая:
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/09/12/994885-minek-povisil-prognoz-po-inflyatsii
Главный бухгалтер
а дело не в инфляции! Даже если бы инфляция была бы 0, то всё равно бы цены нужно было бы увеличить!!!
Это сколько же труда теперь нужно угрохать, что бы всю ту предлагаемую хрень запрограммировать!!!
Так что скажите спасибо что не вдвое!
Директор
Даже вдвое мало. На конфигурации могли бы и в 10 раз поднять. Потому что невозможно создать конкурирующие продукты с типовыми)))