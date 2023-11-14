Что изменится в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ

Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в новом году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.

В 2024 году учетная политика компании может включать в себя следующие обновления:

Изменения методов оценки активов и обязательств в соответствии с ФСБУ. Новые сроки представления налоговой отчетности. Новые ставки налогов и сборов, которые нужно учитывать. Изменения в порядке учета затрат и доходов, связанных с ФСБУ.

Учетную политику нужно обновить всем организациям в соответствии с последними изменениям в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Это позволит бизнесу избежать возможных нарушений и снизить риски.

Обновление учетной политики на 2024 году является необходимым для всех организаций, чтобы быть в соответствии с последними изменениями в налоговом и бухгалтерском законодательстве. Это поможет предотвратить возможные нарушения и снизить риски для организации.

Изменения в учетной политике на 2024 год утверждаются приказом руководителя, датированным не позднее 31 декабря 2023 года, чтобы он начал действовать с 1 января 2024 года.

Если поставить позднюю дату, то документ начнет действовать только с 2025 года.

Дополнительные изменения нужно внести, если компания:

досрочно переходит на учет по ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация», который обязателен к применению с 1 апреля 2025 года;

применяет ЭДО и переходит на электронный путевой лист;

хочет применять льготы на высокотехнологичное оборудование.