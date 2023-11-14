Что изменится в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ

В 2024 году учетная политика компании может включать в себя следующие обновления:
Изменения методов оценки активов и обязательств в соответствии с ФСБУ.
Новые сроки представления налоговой отчетности.
Новые ставки налогов и сборов, которые нужно учитывать.
Изменения в порядке учета затрат и доходов, связанных с ФСБУ.
Учетную политику нужно обновить всем организациям в соответствии с последними изменениям в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Это позволит бизнесу избежать возможных нарушений и снизить риски.
Обновление учетной политики на 2024 году является необходимым для всех организаций, чтобы быть в соответствии с последними изменениями в налоговом и бухгалтерском законодательстве. Это поможет предотвратить возможные нарушения и снизить риски для организации.
Изменения в учетной политике на 2024 год утверждаются приказом руководителя, датированным не позднее 31 декабря 2023 года, чтобы он начал действовать с 1 января 2024 года.
Если поставить позднюю дату, то документ начнет действовать только с 2025 года.
Дополнительные изменения нужно внести, если компания:
досрочно переходит на учет по ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация», который обязателен к применению с 1 апреля 2025 года;
применяет ЭДО и переходит на электронный путевой лист;
хочет применять льготы на высокотехнологичное оборудование.
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