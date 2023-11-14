Пользователи портала Госуслуги получили больше 8,3 млн экспресс-выписок из ЕГРН

Сервис с электронными выписками из ЕГРН на Госуслугах позволяет быстро получить достоверную информацию о недвижимости и снизить риски.

С 1 марта 2023 года пользователи имеют право получать на портале Госуслуги экспресс-выписки из ЕГРН, их заказывали больше 8,3 млн раз. Об этом сказано на сайте правительства.

Клиенты банков стали в два раза чаще оформлять электронную ипотеку. Сейчас на нее приходится 85,4% от всех договоров, тогда как в 2020 году этот показатель был на уровне 37,4%.

Росреестр каждый день проверяет около 1,7 тыс. выписок и предоставляет QR-код, по которому можно перейти и узнать достоверные сведения. Это уменьшает потенциальные риски при сделках с недвижимостью.