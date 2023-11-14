🎓Вебинар. Как бухгалтеру развивать карьеру в области 1С. 21 ноября в 11:00 мск!

Разберем, какие карьерные возможности есть у бухгалтера с опытом работы в 1С и причем тут IT.

Хотите погрузиться в мир IT и сохранить ценные навыки бухгалтера? Тогда этот вебинар для вас!

Харочкина Юлия, программист 1С, автор на курсе «1С-программист» в Skillfactory, ответит на частые вопросы, которые возникают у бухгалтеров о своем карьерном росте.

Я уже знаю 1С на уровне опытного пользователя. Что дальше, куда развиваться?

Как использовать знания 1С как свою сильную сторону?

Как бухгалтеру развивать свою карьеру, если уже достиг потолка?

Какие рассмотреть направления, если хочется больше интересной работы?

Как стать консультантом или методологом по 1С? Что для этого нужно?

Правда, что бухгалтер со знанием 1С может попасть в IT?

Почему на самом деле разработка на 1С это не так сложно, как кажется?

Хочу стать 1С аналитиком или руководителем проектов по 1С. Это возможно?

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Ждем вас на вебинаре 21 ноября в 11:00 мск! Осваивайте новый мир технологий и становитесь еще более востребованным специалистом!