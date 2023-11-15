В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Индексировать маткапитал, чтобы он был более приближен к стоимости квартиры, он предложил в беседе с «Лентой.ру».
Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была, считает Алехин. Депутат напомнил, что изначально данная мера господдержки предполагала приобретение семьями жилья. Однако цены на квартиры существенно возросли.
Также он выступил против инициативы коллеги по Госдуме, депутата Дмитрия Гусева, который предложил сделать выплату прогрессивной, увеличив маткапитал в регионах с низкой рождаемостью.
«Я считаю, что материнский капитал должен быть одинаков, несмотря на то, в каком регионе семья проживает. Если в каком-то регионе он будет больше, в каком-то меньше — это все-таки не совсем правильно», — заявил Алехин.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье.
Комментарии3
Главный бухгалтер
какого конкретно жилья??
где это жильё расположено должно быть??
Ирина
Это зависит от того, кто рожает. И от кого рожает.
да, любопытно, есть условная трёшка в МСК, а есть однушка в Ухте, и это совсем разные суммы...