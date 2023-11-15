В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

В России необходимо увеличить материнский капитал так, чтобы его сумма приблизилась к стоимости к жилья. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

Индексировать маткапитал, чтобы он был более приближен к стоимости квартиры, он предложил в беседе с «Лентой.ру».

Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была, считает Алехин. Депутат напомнил, что изначально данная мера господдержки предполагала приобретение семьями жилья. Однако цены на квартиры существенно возросли.

Также он выступил против инициативы коллеги по Госдуме, депутата Дмитрия Гусева, который предложил сделать выплату прогрессивной, увеличив маткапитал в регионах с низкой рождаемостью.

«Я считаю, что материнский капитал должен быть одинаков, несмотря на то, в каком регионе семья проживает. Если в каком-то регионе он будет больше, в каком-то меньше — это все-таки не совсем правильно», — заявил Алехин.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье.