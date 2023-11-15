Что нового в ФСБУ 14/2022. Забирайте подсказку от редакции

Рассмотрим стандарт, утвержденный приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н. Обязанность по применению ФСБУ 14/2022 вменяется организациям с отчетности за 2024 год, однако, как и в случае с ранее введенными ФСБУ, стандарт можно начать применять досрочно.
Что в нем нового:
Вводится стоимостной лимит для НМА.
Вводится понятие малоценные НМА, затраты на приобретение, создание которых признаются расходами в периоде их осуществления.
Обязательная амортизация НМА у НКО. Ранее НКО НМА не амортизировали.
Введено понятие материального носителя. То есть вещей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
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