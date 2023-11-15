Материнский капитал будут выдавать только для детей с российским гражданством

Право на материнский капитал будет у родителей, которые на момент рождения ребенка стали гражданами РФ. Сертификат предназначен для детей с российским гражданством.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому с 1 января 2024 года материнский капитал смогут получать лица с российским гражданством и только в том случае, если ребенок стал гражданином РФ по рождению.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства, — говорится в пояснительной записке.

Жители новых регионов будут получать материнский капитал вне зависимости от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.