Научитесь экономить время на обработке бухгалтерских документов

На разбор первичной документации у бухгалтеров уходит уйма времени, которое теперь можно не тратить попусту. Делегируйте эту задачу автоматическому сервису Entera и научитесь им пользоваться на вебинаре.

Компания Entera приглашает принять участие в вебинаре «Полное руководство по использованию по использованию сервиса Entera и розыгрыш годовой подписки». Он пройдет 23 ноября в 11:00 мск.

Сервис Entera автоматизирует обработку первичных бухгалтерских документов, сэкономит время и ресурсы.

В честь дня бухгалтера разыгрываются три подписки среди новых клиентов!

Но есть одно «но» — розыгрыш пройдет в прямом эфире на вебинаре. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно зарегистрироваться на вебинар и быть онлайн во время его проведения.

Победители будут выбраны случайно среди участников вебинара, которые будут онлайн.

За первое место можно получить годовую подписку на сервис Entera.

Второе место гарантирует бесплатный доступ на полгода, а третий победитель сможет в течение трех месяцев распознавать первичку.

Никто не уйдет без подарка: каждый участник получит тестовый период, так что все в выигрыше!

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.