Медицинские и образовательные организации тоже платят налог на сверхприбыль

Для медицинских и образовательных организаций установлена ставка налога на прибыль 0%. То есть, налога на прибыль у них нет, а налог на сверхприбыль (если она есть) – будет.

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.10.2023 № 03-03-06/1/97444.

В законе № 414-ФЗ есть перечень тех, кто не является плательщиком налога на сверхприбыль (малый бизнес, добыча угля, переработка нефти и т. д.). Ни медиков, ни педагогов там нет.

Напомним, налог на сверхприбыль платят компании с прибылью более 1 млрд рублей. Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Некоторые базы по налогу на прибыль не учитывают для расчета налога на сверхприбыль (прибыль КИК, дивиденды, ценные бумаги и т. д.).

Медицинские и образовательные организации учитывают свою прибыль для расчета базы налога на сверхприбыль.

Аналогичные разъяснения по медклиникам Минфин дал в письме от 04.10.2023 № 03-03-06/1/94238.

Кстати, медики просят освободить их от налога на сверхприбыль. Но Минфин против, потому что разреши кому-то одному, и сразу захотят все остальные (письмо от 31.08.2023 № 03-03-06/1/83154).