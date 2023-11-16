📌 Как платить фиксированные взносы ИП в 2024 году: реквизиты платежки

ЦБ уже прописал запретный алгоритм на платежки-02 с 2024 года (сообщении от 07.07.2023 № ВД-16-4-5-1/3693).
О том, что платежки-02 применяются только до 31.12.2023, Минфин сообщал в письме от 15.08.2023 № 21-01-09/96405.
Фиксированные взносы, как и все прочие налоги, надо будет платить платежкой со статусом 01 на КБК ЕНП.
Это касается как взносов за 2024 год, так и за предыдущие периоды, если их уплата будет с 01.01.2024.
Смотрите в нашей таблице, как меняются правила заполнения платежки на фиксированные взносы в 2024 году.
Реквизит
В 2023 году
В 2024 году
Статус в платежке
01 или 02
только 01
КБК взносов (за 2023 год и далее)
18201061201010000510
КБК взносов 1% (за 2023 год и далее)
18201061201010000510
Реквизиты платежки на уплату фиксированных взносов в 2024 году такие:
Номер поля платежного поручения
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
017003983
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810445370000059
16
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
17
Номер казначейского счета
03100643000000018500
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
22
Код (УИП)
0
101
Статус
01
104
КБК
18201061201010000510
105
ОКТМО
0
106
Основание платежа
0
107
Налоговый период
0
108
Номер документа
0
109
Дата документа
0
24
Назначение платежа
Единый налоговый платеж
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