📌 Как платить фиксированные взносы ИП в 2024 году: реквизиты платежки

С 2024 года меняются правила составления платежек на уплату налогов и взносов. Если сейчас ИП платит взносы на конкретный КБК платежкой со статусом 02, то в 2024 году придется привыкать к новым правилам.

ЦБ уже прописал запретный алгоритм на платежки-02 с 2024 года (сообщении от 07.07.2023 № ВД-16-4-5-1/3693).

О том, что платежки-02 применяются только до 31.12.2023, Минфин сообщал в письме от 15.08.2023 № 21-01-09/96405.

Фиксированные взносы, как и все прочие налоги, надо будет платить платежкой со статусом 01 на КБК ЕНП.

Это касается как взносов за 2024 год, так и за предыдущие периоды, если их уплата будет с 01.01.2024.

Смотрите в нашей таблице, как меняются правила заполнения платежки на фиксированные взносы в 2024 году.

Реквизит В 2023 году В 2024 году Статус в платежке 01 или 02 только 01 КБК взносов (за 2023 год и далее) 18201061201010000510 – для платежки-01

18210202000011000160 – для платежки-02 18201061201010000510 КБК взносов 1% (за 2023 год и далее) 18201061201010000510 – для платежки-01

18210203000011000160 – для платежки-02 18201061201010000510

Реквизиты платежки на уплату фиксированных взносов в 2024 году такие:

Номер поля платежного поручения Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) 17 Номер казначейского счета 03100643000000018500 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 22 Код (УИП) 0 101 Статус 01 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа 0 109 Дата документа 0 24 Назначение платежа Единый налоговый платеж