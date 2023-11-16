Доверие к соцопросам. Россияне: результаты соцопросов отражают настроения в обществе

Правда, больше половины респондентов согласились как с тем, что такие исследования помогают властям принимать правильные решения, так и с тем, что их результаты часто фабрикуются с целью оказать влияние на людей, пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным, 90% респондентов полагают, что опросы общественного мнения нужны. Число россиян, считающих, что результаты социологических опросов отражают реальное мнение граждан, в последние годы выросло до 73%, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Он добавил, что, по мнению 66% россиян, органы власти, политики и предприниматели используют результаты социальных опросов для повышения эффективности своей деятельности.
Комментарии4
Ирина
В этих опросах нет анонимности, то есть на некоторые вопросы просто невозможно ответить правдиво, без риска получить за это какие-либо неприятности, начиная с навязчивого интереса к себе и заканчивая штрафом, а то и сроком.
Нет
Угу.
Что-нибудь скажешь, а тебе "дискредитацию" пришьют.
Главный бухгалтер
Так ещё и публично объявили,что за каждым будет рейтинг вестись. Как и кого поддерживаешь, против кого "булки крошишь"....
или пометку сделают - подозрительно уклоняется от опросов