Доверие к соцопросам. Россияне: результаты соцопросов отражают настроения в обществе

ВЦИОМ опросил россиян о доверии к опросам. Как следует из полученных данных, в целом россияне представителям различных социологических служб доверяют и даже в большинстве своем считают, что результаты опросов отражают настроения в обществе.

Правда, больше половины респондентов согласились как с тем, что такие исследования помогают властям принимать правильные решения, так и с тем, что их результаты часто фабрикуются с целью оказать влияние на людей, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным, 90% респондентов полагают, что опросы общественного мнения нужны. Число россиян, считающих, что результаты социологических опросов отражают реальное мнение граждан, в последние годы выросло до 73%, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он добавил, что, по мнению 66% россиян, органы власти, политики и предприниматели используют результаты социальных опросов для повышения эффективности своей деятельности.