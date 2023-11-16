Общество

Доверие к соцопросам. Россияне: результаты соцопросов отражают настроения в обществе

ВЦИОМ опросил россиян о доверии к опросам. Как следует из полученных данных, в целом россияне представителям различных социологических служб доверяют и даже в большинстве своем считают, что результаты опросов отражают настроения в обществе.
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Правда, больше половины респондентов согласились как с тем, что такие исследования помогают властям принимать правильные решения, так и с тем, что их результаты часто фабрикуются с целью оказать влияние на людей, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным, 90% респондентов полагают, что опросы общественного мнения нужны. Число россиян, считающих, что результаты социологических опросов отражают реальное мнение граждан, в последние годы выросло до 73%, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он добавил, что, по мнению 66% россиян, органы власти, политики и предприниматели используют результаты социальных опросов для повышения эффективности своей деятельности.

Комментарии

4
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    В этих опросах нет анонимности, то есть на некоторые вопросы просто невозможно ответить правдиво, без риска получить за это какие-либо неприятности, начиная с навязчивого интереса к себе и заканчивая штрафом, а то и сроком.

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 43 минуты назад

      Нет

      без риска получить за это какие-либо неприятности

      Угу.

      Что-нибудь скажешь, а тебе "дискредитацию" пришьют.

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 28 минут назад

        Главный бухгалтер

        Так ещё и публично объявили,что за каждым будет рейтинг вестись. Как и кого поддерживаешь, против кого "булки крошишь"....

      • Логотип bogdanovv
        bogdanovv 18 минут назад

        или пометку сделают - подозрительно уклоняется от опросов

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