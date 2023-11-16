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🎄Живые елки и пихты в этом году заметно подорожают. Цены взлетят до 45 тыс

Собираетесь ставить в офисе живую елку? Тогда готовьтесь раскошелиться. Стоимость зеленых красавиц в этом году вырастет на 20%.
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Неотъемлемый атрибут Нового года — новогодняя елка влетит в копеечку. Стоимость деревьев в этом году вырастет на 20%.

Маленькая елка в этом году обойдется в 1500 рублей, до 2,5 м — в 3500, высокая — 4500 руб. Сосны будут стоить от 2000 до 4500 руб. Больше всего выросли ценники на импортные премиальные сорта. Пихта Нордмана 2 м — 26 тыс рублей, дерево в 2,5 метра — обойдется в 31 тыс, а за 3-метровую пихту придется заплатить 45 тыс.

Цены на искусственные ели останутся прежними, заверяют представители торговли. Какое дерево будет у вас в офисе?

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Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro 58 минут назад

    Ирина

    Цены на искусственные ели останутся прежними, заверяют представители торговли.

    Да, да, да...

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2,1 тыс.

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Общество

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