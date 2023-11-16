Как заполнить и сдать форму 19 по воинскому учету

Отчитаться по форме № 19 организации обязаны один раз в год — до 31 декабря. Но официально данный срок в правовых актах нигде не закреплен. Унифицированной формы для этого отчета так же нет. Можно использовать бланк.
❗️Рекомендуем заранее обратиться в местный комиссариат и спросить их про бланк по форме 19 и там же уточнить сроки сдачи отчета, так как в разных регионах они устанавливаются местными администрациями.
В графе 1 отражается общее количество сотрудников, работающих в компании, с разбивкой по должностям и специализациям.
По графе 2 — количество военнообязанных граждан, также детализированное по специализации.
Следующие графы в форме 19 расчетные:
Графа 5 «Остается в организации» — разница графы 1 и графы 4.
Графа 6 «Потребность на расчетный год» — количество специалистов, в котором нуждается предприятие в период военного времени. Указывается исходя из показателей деятельности предприятия и расчета соответствующей потребности в кадрах.
Графа 7 «Некомплект (–) Избыток (+)» — разница граф 5 и 6 с соответствующим знаком.
Графа 8 «Процент обеспеченности трудовыми ресурсами».
Показатели формы 19 для военкомата должны соответствовать показателям других форм общего и специального воинского учетов, в частности, форме 18 и форме 6.
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