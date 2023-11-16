В 2023 году налоговую задолженность взыскивают по новым правилам

Если компания добровольно не погасила требование, то ИФНС:
принимает решение о взыскании задолженности за счет с расчетного счета, которое размещается в реестре решений;
направляет в банк поручение на списание и перечисление задолженности в бюджет.
Решение выносится на всю сумму отрицательного сальдо ЕНС, имеющуюся на дату его вынесения, независимо от суммы задолженности, указанной в требовании.
За это время сумма из требования могла измениться как в большую, так и меньшую сторону. При этом размер задолженности, указанный в поручении, не может превышать отрицательного сальдо ЕНС.
После того, как в банк отправлено поручение, информация об изменении суммы задолженности вносится в реестр путем размещения уточненного поручения.
Поручение прекращает свое действие, когда банк его исполняет в полном объеме, после чего взыскание прекращается.
Такое разъяснение дает УФНС по Хабаровскому краю на своем сайте.
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