В 2023 году налоговую задолженность взыскивают по новым правилам

Если компания задолжала налоги, вышлют налоговое требование. Если после этого сальдо ЕНС изменилось новое требование не высылают. Продолжает действовать старое до полного погашения долга на текущий момент (пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль).

Если компания добровольно не погасила требование, то ИФНС:

принимает решение о взыскании задолженности за счет с расчетного счета, которое размещается в реестре решений ;

направляет в банк поручение на списание и перечисление задолженности в бюджет.

Решение выносится на всю сумму отрицательного сальдо ЕНС, имеющуюся на дату его вынесения, независимо от суммы задолженности, указанной в требовании.

За это время сумма из требования могла измениться как в большую, так и меньшую сторону. При этом размер задолженности, указанный в поручении, не может превышать отрицательного сальдо ЕНС.

После того, как в банк отправлено поручение, информация об изменении суммы задолженности вносится в реестр путем размещения уточненного поручения.

Поручение прекращает свое действие, когда банк его исполняет в полном объеме, после чего взыскание прекращается.

Такое разъяснение дает УФНС по Хабаровскому краю на своем сайте.