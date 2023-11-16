BaaS-финтех Apibank переходит под контроль основателя — Алексея Петрова

Сейчас Apibank развивает платформу «Мои самозанятые»
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BaaS-финтех Apibank переходит под контроль основателя — Алексея Петрова, инвесторы вышли из проекта. Изменение знаковое: им принадлежало около 80%.

79,2% — ООО «Диджитал Нейтив Венчурс» и 0,79% ООО «Диджитал Нейтив». Сумма не разглашается, подробностей о будущем сервиса в связи со сделкой нет — кроме того, что «стратегия сохраняется».

Сейчас Apibank развивает платформу «Мои самозанятые» и помогает нефинансовым компаниям встраивать платёжные решения на базе банков через API по принципу Bank-as-a-service: открывать кошельки, выпускать карты, создавать программы лояльности.

Два года назад по рынку ходили слухи, что финтех ведёт переговоры о покупке с несколькими крупными банками, но они так и не подтвердились.

CEO, основатель и идеолог проекта — Алексей Петров. Он больше 15 лет работает над созданием банковских и бухгалтерских продуктов, в том числе, white-label, open banking и open API сервисов. Руководил развитием нефинансовых сервисов в «Альфа-банке», основал RegMe и бухгалтерию «Мое дело».

Сейчас ему принадлежит всего 20% компании. Большая часть — 79,2% — у ООО «Диджитал Горизонт Венчурс», ещё 0,8% — у ООО «Диджитал Горизонт» (данные «Контур.Фокус»).

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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