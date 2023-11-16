Как работает система ЕНС: восемь тезисов от ФНС

ФНС в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103764 озвучила основные тезисы по работе ЕНС из статьи 11.3 НК: как и когда начисляют, как списывают и зачитывают налоги.
ЕНП признаются деньги, перечисленные налогоплательщиком в бюджет на счет Федерального казначейства для исполнения совокупной обязанности.
Совокупная обязанность – это общая сумма налогов, которую обязан уплатить налогоплательщик.
Обязанность по уплате налога считается исполненной со дня перечисления денег в качестве ЕНП в бюджет или со дня признания денег в качестве ЕНП при наличии на соответствующую дату учтенной на ЕНС совокупной обязанности.
Как списывают деньги с ЕНС мы разбирали тут.
Положительное сальдо ЕНС формируется, если сумма перечисленного ЕНП больше совокупной обязанности.
Зачтенные (зарезервированные) суммы не входят в сальдо ЕНС.
Совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе деклараций – со дня их сдачи, но не ранее наступления срока уплаты
Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.
Если декларация не соответствует контрольным соотношениям, ее учтут на ЕНС только после окончания камеральной проверки.
Обзор контрольных соотношений мы делали здесь.
Положительное сальдо ЕНС можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет предстоящей обязанности по какому-то налогу.
Как платить налоги в виде ЕНП
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