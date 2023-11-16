ЕНП (единый налоговый платеж)

Как работает система ЕНС: восемь тезисов от ФНС

С 2023 года уплата налогов идет в виде единого налогового платежка (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).
163

ФНС в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103764 озвучила основные тезисы по работе ЕНС из статьи 11.3 НК: как и когда начисляют, как списывают и зачитывают налоги.

  • ЕНП признаются деньги, перечисленные налогоплательщиком в бюджет на счет Федерального казначейства для исполнения совокупной обязанности.

  • Совокупная обязанность – это общая сумма налогов, которую обязан уплатить налогоплательщик.

  • Обязанность по уплате налога считается исполненной со дня перечисления денег в качестве ЕНП в бюджет или со дня признания денег в качестве ЕНП при наличии на соответствующую дату учтенной на ЕНС совокупной обязанности.

Как списывают деньги с ЕНС мы разбирали тут.

  • Положительное сальдо ЕНС формируется, если сумма перечисленного ЕНП больше совокупной обязанности. 

  • Зачтенные (зарезервированные) суммы не входят в сальдо ЕНС.

  • Совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе деклараций – со дня их сдачи, но не ранее наступления срока уплаты

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

  • Если декларация не соответствует контрольным соотношениям, ее учтут на ЕНС только после окончания камеральной проверки.

Обзор контрольных соотношений мы делали здесь.

  • Положительное сальдо ЕНС можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет предстоящей обязанности по какому-то налогу.

Как платить налоги в виде ЕНП

Узнать больше про ЕНС и ЕНП поможет курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Сейчас на курс скидка 16%, цена снижена до 24 990 рублей.

Купить курс

По завершению обучения вы получите официальный диплом на 256 ак.часов, который внесем в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DAS Group
    DAS Group
    Налоговое планирование

    Налоговое планирование. Как оптимизировать без серых схем

    Разбираем, как уменьшить бремя обязательных платежей в бюджет, при этом не подвергнуть бизнес опасности и не нарушить закон, а также почему налоговый консультант нужен каждой компании.

    Налоговое планирование. Как оптимизировать без серых схем
    3
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Разъяснения о применении ККТ с использованием автоматических устройств для расчетов

    В письме от 06.10.2023 № АБ-4-20/12817@ налоговая служба уточнила, когда нужно выдавать чек, если продавец использует автоматическое устройство для расчетов и какие реквизиты включать в кассовый чек при внесении предоплаты за товар.

    Разъяснения о применении ККТ с использованием автоматических устройств для расчетов
    15

    Календарь вебинаров

    29
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Трудовые проверки

    Минтруд начнет проверять больше компаний за нарушение прав работников

    Трудовая инспекция будет относить к высокой категории риска компании, которые платят зарплату ниже МРОТ и более чем на 50% сокращают отчисления в Соцфонд.

    36
    Логотип re_pet
    re_pet
    Общество

    Культовые фильмы о домашних животных, которые нельзя пропустить. Что посмотреть бухгалтеру вечером

    Давайте окунемся в мир культовых фильмов о домашних животных и почувствуем весь спектр человеческих эмоций, связанных с этими невероятными созданиями.

    Культовые фильмы о домашних животных, которые нельзя пропустить. Что посмотреть бухгалтеру вечером
    11
    Бухгалтеры

    💥Мы выложили бесплатную запись прошлой конференции. Забирайте в закладки и применяйте в работе

    Смотрите запись и узнайте, как вести бухгалтерский и налоговый учет по актуальным требованиям! Что-то осталось неясным? Готовьте свои вопросы экспертам, они ответят на очередной конференции, которая пройдет уже 5 декабря в Москве!

    66

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как работает система ЕНС: восемь тезисов от ФНС

    С 2023 года уплата налогов идет в виде единого налогового платежка (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).

    163
    Инвестиции

    🎓Вебинар. Проблемы инвесторов на фондовом рынке после введения санкций: пути преодоления. 22 ноября в 11:00 мск!

    Разберем наиболее часто возникающие юридические проблемы инвесторов на рынке ценных бумаг в результате введения санкций и предложим эффективные пути их преодоления.

    27

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    🎄Список дел, которые нужно успеть сделать до Новогодних праздников. Забирайте чек-лист

    В статье узнаете, какие мероприятия провести в конце ноября или в начале декабря, чтобы подготовиться к Новогодним праздникам. Лучше сделать это заранее, чтобы после праздников компании не пришлось платить штрафы за нарушения ТК и разбираться с работниками, которые не знали, в какие именно даты нужно было выйти на работу. Начнем год дракона без штрафов.

    🎄Список дел, которые нужно успеть сделать до Новогодних праздников. Забирайте чек-лист
    101
    Общество

    Россияне утратили интерес к карьерному росту

    Жители России стали меньше интересоваться продвижением по карьерной лестнице. Многие работники удовлетворяются малым и их это устраивает.

    8
    265
    Логотип Академия Eduson
    Академия Eduson
    Финансовый анализ

    Из чего состоит финансовая отчетность и как научиться ее читать

    С помощью финансовой отчетности можно получить всю основную информацию о деятельности компании и понять, как обстоят ее дела: развивается ли она, стагнирует или, наоборот, дело идет к банкротству. На основании этих данных руководство принимает основные управленческие решения и планирует дальнейшее развитие бизнеса.

    Из чего состоит финансовая отчетность и как научиться ее читать
    100
    Налоги, взносы, пошлины

    Минфин напомнил, что все обязаны платить свои налоги

    То, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, сказано в Конституции.

    2
    254

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Вебинары для бухгалтеров

    Научитесь экономить время на обработке бухгалтерских документов

    На разбор первичной документации у бухгалтеров уходит уйма времени, которое теперь можно не тратить попусту. Делегируйте эту задачу автоматическому сервису Entera и научитесь им пользоваться на вебинаре.

    100
    Подакцизные товары

    Перемещение лимонада между обособками не приводит к начислению акциза

    К подакцизным сахаросодержащим напиткам не относятся напитки, которые изготавливает общепит. Лимонад в бутылке, который продают в магазине, облагается акцизом, а лимонад, который готовят в ресторане – не облагается, в том числе, и в ресторане с обособками.

    54

    Разборы законов

    1 042
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Управленческий учет

    Как заглянуть в будущее? Прогнозирование с помощью Excel

    Мы все можем заглянуть в будущее! Как? Берите листок и карандаш, открывайте Excel. И давайте прогнозировать.

    Как заглянуть в будущее? Прогнозирование с помощью Excel
    26
    135
    Кредитование

    Малый и средний бизнес стал на 4% чаще оформлять лизинг

    Доля лизинга выросла с 10,1% до 14,6%. Договор лизинга быстрее одобряют, также он позволяет предпринимателям пользоваться льготами по НДС и налогу на прибыль. Можно вернуть до 40% стоимости контракта.

    67
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как без ошибок посчитать операционные расходы и сократить их. Рекомендации от экспертов

    Любой бизнес требует учёта не только доходов, но и расходов. Анализ, где предприятие больше всего теряет, помогает собственнику предотвращать кризисные ситуации. Ошибки в учёте затрат могут стоить компании не только денег, но и репутации. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, что такое операционные расходы, как их считать и оптимизировать.

    Как без ошибок посчитать операционные расходы и сократить их. Рекомендации от экспертов
    80
    Налог на сверхприбыль

    Новые компании не платят налог на сверхприбыль

    Если в 2018 и 2019 годах у компании не было доходов от реализации, она не является плательщиком налога на сверхприбыль.

    64
    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Маркетинг

    Продвижения бизнеса в соцсетях: эффективный инструмент или трата времени. Разбор кейса

    Social Media Marketing (SMM) — один из способов продвижения в бизнесе, который заключается в привлечении на сайт целевой аудитории из социальных сетей, форумов, веб-блогов. SMM-продвижение считается одним из перспективных методов раскрутки.

    Продвижения бизнеса в соцсетях: эффективный инструмент или трата времени. Разбор кейса
    53
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Уведомление по ЕНП: как составлять с октября 2023

    С 1 января 2023 года большинство организаций и ИП обязаны сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога. Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ ввел ряд изменений, которые связаны с этим документом. Разберем, какие из них уже вступили в силу, а какие начнут действовать с 1 января 2024 года.

    Уведомление по ЕНП: как составлять с октября 2023
    259
    Декларация по налогу на прибыль

    👆 При заполнении декларации по налогу на прибыль сверьте раздел 1 и лист 02. Ошибка бухгалтера чревата проблемами

    При составлении налоговых деклараций в этом году лучше придерживаться правила «семь раз отмерь, один раз отрежь». Если раньше ошибку можно было быстро исправить уточненкой, то теперь исправить тоже можно, но не быстро.

    3
    185