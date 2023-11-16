Как работает система ЕНС: восемь тезисов от ФНС

🎄Список дел, которые нужно успеть сделать до Новогодних праздников. Забирайте чек-лист

В статье узнаете, какие мероприятия провести в конце ноября или в начале декабря, чтобы подготовиться к Новогодним праздникам. Лучше сделать это заранее, чтобы после праздников компании не пришлось платить штрафы за нарушения ТК и разбираться с работниками, которые не знали, в какие именно даты нужно было выйти на работу. Начнем год дракона без штрафов.