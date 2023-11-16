Перемещение лимонада между обособками не приводит к начислению акциза

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.10.2023 № 03-13-06/97325.
Напиток, изготовленный и упакованный одной обособкой для использования другим обособленным подразделением организации общепита не признается подакцизным сахаросодержащим напитком.
Признаки подакцизных сахаросодержащих напитков:
упакованы в потребительскую упаковку;
изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных в общепите);
в состав входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед;
количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка;
объемная доля этилового спирта не превышает 1,2%.
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