Перемещение лимонада между обособками не приводит к начислению акциза

Как без ошибок посчитать операционные расходы и сократить их. Рекомендации от экспертов

Любой бизнес требует учёта не только доходов, но и расходов. Анализ, где предприятие больше всего теряет, помогает собственнику предотвращать кризисные ситуации. Ошибки в учёте затрат могут стоить компании не только денег, но и репутации. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, что такое операционные расходы, как их считать и оптимизировать.